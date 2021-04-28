منتج قرض آهل 60000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج قرض آهل الذي يتبع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يوفر في الوقت الحالي التقديم على قرض بدون فوائد بمبلغ ستون ألف ريال سعودي للمواطن السعودي التي يتفق معه الشروط والاحكام اللازمة من بنك التنمية الاجتماعية وهناك الكثير يريدون الحصول على موافقة على طلب ذلك التمويل نظراً لما يمتلكه منتج آهل من مزايا تخدم الرجال والنساء في السعودية وتوفر لهم حياة كريمة وأفضل وتم منح الموظف بالحكومة السعودية مميزات أكثر عن طلب منتج آهل حيث يمكن الحصول عليه بدون موافقة الكفيل والآن في شهر رمضان المبارك يمكن التقديم عبر الأون لاين على طلب التمويل بأقساط شهرية ميسرة لمدة 60 شهر بأستخدام رابط التقديم على منتج قرض آهل التمويل المميز في السعودية والمقدم من أعرق بنك سعودي وهو بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

الشروط المطلوبة للحصول على منتج قرض آهل بالسعودية

منتج آهل في أراضي المملكة يعطى قرض بدون فوائد إضافية ويتم الموافقة على طلب التمويل بعد تطبيق كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة

قرض آهل يحتاج أن يكون عمر المتقدم من 18 عام ويصل حتى 60 عام ويصل عمر المتقاعدين إلى 70 عام

يطلب منتج قرض آهل توفير موافقة الكفيل الغارم لجميع الأسر المتقدمة لدى بنك التنمية الاجتماعية أما الموظف بالقطاع الحكومي عند التقديم لا يطلب منه موافقة الكفيل

إحضار مستند يثبت عدم وجود مصدر تمويل غير منتح آهل أو قرض أخر مستحق له أقساط شهرية لم يتم دفعها

سداد أقساط منتج قرض آهل في المواعيد التي يحددها بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية حالياً

يجب أن يكون المتقدمين دخلهم الشهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي لقبول قرض آهل الميسر بالسعودية

جميع مزايا الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية