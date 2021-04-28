للسعودي والمقيم تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط لدى الشركة الوطنية

نقدم لكم اليوم تمويل يصلح التقديم الإلكتروني عليه لكل من المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية من خلال الشركة الوطنية للتمويل التي تقدم قروض ميسرة أثبتت نجاح رائع بالمملكة في السنوات السابقة وتمنح في الشهر الكريم مزابا تمويلية أضافية عند طلب التمويل منها حيث أمتاز التمويل النقدي منها بأنه تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمنح لكل العملاء سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات مقسمة إلى أقساط شهرية لتسهيل السداد عبر الشركة الوطنية للتمويل ويسمح الحصول على التمويل المناسب من خلال رابط التقديم على تمويل ميسر بلا كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري للمتقدم عبر موقع الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة وبعد تطبيق كافة الشروط والأحكام

الشروط الواجبة لدى قرض الشركة الوطنية في السعودية

تمنح الشركة الوطنية للتمويل لجميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ولكن لابد من توفير جميع الشروط كما يلي بالتفصيل

لابد أن يكون دخل العميل 6000 ريال سعودي فأكثر للتقديم بالشركة الوطنية للتمويل في المملكة

للموافقة على طلب قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة يحب أن يعمل في القطاع الحكومي السعودي أو القطاع العسكري السعودي

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص التابع إلى سوق الأسهم داخل أراضي السعودية لقبول الشركة الوطنية

السن الذي تطلبه الشركة الوطنية للتمويل عند طلب العميل القرض يبدأ من 21 عام على الأقل لمنحه القرض بدون موافقة الكفيل الغارم داخل المملكة

كافة مزايا وخصائص قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة