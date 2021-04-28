تمويل شخصي للسعوديين الشركة السعودية للتمويل .. ما هو حجم التمويل الشخصي

تمويل شخصي السعوديين الشركة السعودية للتمويل من التمويلات البارزة المقدمة من الشركة والتي تصل إلى 100 ألف ريال سعودي مع هامش ربح منافس، ومدة سداد مريحة لكل المستفيدين من التمويل الجديد، وقد أطلق هذا التمويل في أواخر شهر أغسطس 2020 الماضي، حيث تم توفيره خصيصا للأفراد، ويتم تقديمه للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وبهامش ربح سنوي منافس، كما يتم توفير العديد من المنتجات الأخرى مثل تمويل الأعمال ، والذي يصل في بعض الحالات إلى 3,600,000 ريال سعودي.

تمويل شخصي للسعوديين الشركة السعودية للتمويل

يبلغ حجم التمويل 100,000 ريال سعودي مع توفير هامش ربح يبلغ 11.5%، أما فيما يخص مدة سداد القرض، فإنها تصل إلى 60 شهرا أو ما يعادل الخمسة أعوام، ويصل إلى 21.9 بالمئة مع نسبه استقطاع شهري تصل إلى 2.625 ريال

100,000 ريال سعودي مع توفير هامش ربح يبلغ 11.5%، أما فيما يخص مدة سداد القرض، فإنها تصل إلى 60 شهرا أو ما يعادل الخمسة أعوام، ويصل إلى 21.9 بالمئة مع نسبه استقطاع شهري تصل إلى 2.625 ريال التمويل الشخصي الثاني أو بالأحرى مثال ثاني عن التمويل الخاص بالأفراد ويصل إلى 100 ألف ريال سعودي كمبلغ تمويل مع فترة سداد للأقساط تصل 60 شهر وهامش ربح منافس 10.75 بالمئه، مع وجود هامش ربح سنوي يقدر بحوالي 20.1 في المئة، مع نسبه استقطاع شهرية تصل إلى 2563 ريال سعودي، يذكر أن هذه الأرقام تقديرية وتختلف مع اختلاف مبلغ التمويل للأفراد.

كيف اطلب تمويل الأفراد المقدم من الشركة السعودية

يمكن تقديم الطلب عبر رابط قرض الأفراد الشركة السعودية وملئ الاستمارة بالبيانات الشخصية والمذكورة على النحو التالي:

أولا وضع نوع الجنسية

بعدها ذكر الجنس

الخيار الثالث يطلب منك نوع القطاع الذي تنتمي إليه

في الخانة الرابعة كتابه الراتب الشهري للمستفيد من التمويل

الخانة الخامسة توضع جميع الالتزامات الشهرية للشخص المتقدم على التمويل

الخانة السادسة والأخيرة تحديد نوع التمويل المطلوب

وأخيرا اضغط على أيقونة احسب.

رقم التواصل مع الشركة السعودية للتمويل

توفر الشركة العديد من الخدمات من ضمنها رقم واتس اب للتواصل معها، حيث يمكن الاستفسار عن أي شيء من خلال العديد من وسائل الاتصال ومنها رقم الواتس، حيث يمكن الاتصال على الرقم “00966556642005”، كما توفر الشركة خدمة نموذج الاتصال، ويمكن التواصل عبر رابط نموذج الاتصال للشركة السعودية للتمويلات، كما توفر الشركة نموذج للتواصل من أجل تقديم الشكاوي، حيث يمكن الحصول على رابط التقديم للشركة عبر الدخول في رابط التمويل الشخصي الموجود عليه، ومن ثم الضغط على أيقونة الشكاوي والاقتراحات، ومن ثم اختيار إن كنت عميل أو لست عميل.