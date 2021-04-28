طريقة التسجيل في دعم الإيجار 1442 شروط دعم الإيجار 2021 جود الإسكان

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم الإيجار 2021 جود الإسكان، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار الجديد الذي وضعته وزارة الإسكان بالسعودية للراغبين في تأجير شقق أو وحدات سكنية، ويمكن للمواطنين التسجيل في دعم الإيجار بكل سهولة ويسر، تابع معنا لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

برنامج دعم الإيجار 2021

برنامج دعم الإيجار جود الإسكان هو برنامج صدر من مجلس الوزراء لدعم المواطنين الغير قادرين على سداد إيجار المسكن بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويهدف البرنامج لعلاج حالات تعثر المواطنين والمقيمين عن سداد أجرة السكن بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة المواطن أو حتى بسبب الظروف المادية الصعبة.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار 1442

في حالة إذا واجهتك ظروف مادية صعبة تمنعك من سداد قيمة إيجار السكن الخاص بك وفقا للشروط المطلوبة والتي سنذكرها بالأسفل، يمكنك التسجيل إلكترونيا بكل سهولة عن طريق عمل الخطوات الآتية:

اذهب إلى موقع برنامج دعم الإيجار الرسمي من الرابط برنامج دعم الإيجار | إيجار.

قم بالذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول من الرابط التالي تسجيل الدخول نظام دعم الإيجار.

اكتب اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك في خانة اسم المستخدم.

اكتب كلمة السر الخاصة بالحساب في خانة كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في الصفحة ثم اضغط على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية اضغط على “حسابي”.

اضغط على “تسجيل طلب دعم جديد”.

اكتب اسم المستفيد وأدرج الصورة الرباعية.

اكتب رقم الهوية في خانة رقم الهوية.

اكتب رقم العقد الخاص بالإيجار للسكن.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك.

اضغط على “تقديم الطلب.”

شروط قبول طلب دعم الإيجار 2021

وقد وضعت وزارة الإسكان بالسعودية عدة شروط يجب أن تتوافر في كل مواطن يتقدم لطلب دعم الإيجار لقبول الطلب، وهذه الشروط هي:

أن يكون طالب الدعم ذو جنسية سعودية، وإذا كانت المتقدمة مرأة غير سعودية يجب أن تكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من الأسر التي تستحق الدعم (سجين، متوفي، مريض).

إثبات عدم وجود قدرة مادية لسداد قيمة إيجار السكن.

توثيق عقد الإيجار من منصة دعم الإيجار.

ما هي الأسر التي يمكنها الحصول على دعم الإيجار

دعم الإيجار عموما للأسر الغير قادرة على سداد قيمة الإيجار لعدة ظروف، وهذه الأسر هي: