نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على سكني | إيداع دعم أبريل في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على الدعم السكني لا يقتصر على فئة معينة ولكنه يهتم بالفئات محدودة الدخل وزوي الحالات الخاصة مثل المطلقات والأيتام وغيرهم، ولذلك قامت وزارة الإسكان عند إطلاق برنامج سكني بوضع مجموعة من الشروط التي يتم التقديم من خلالها حتى يكون هناك عدالة في وصول هذا الدعم لمن يستحق، سوف نتعرف على هذه الشروط بالتفصيل.

شروط التقديم على سكني

يتمكن المواطن السعودي سواء رجل أو امرأة من التقديم على دعم سكني وفق مجموعة من الشروط التي وضعها البرنامج ضمن أولويات وزارة الإسكان والتي تعمل على تقديم الدعم لمن يستحق ومن يلتزم بالشروط حتى وقت الاستحقاق ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من السعوديين فقط.

التقدم على الدعم لمن يزيد عمره عن 25 عام وشرط الإعالة.

يتقدم فقط من لا يملك هو أو أحد أفراد أسرته مسكناً خاص.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة بحيث لا يتركها لمدة عام كامل متصل قبل التقديم أو خلال فترة التقديم وحتى التقييم والتحقق من البيانات.

عدم الاستفادة من قبل بالدعم السكني أو برامج الدعم الأخرى التي تقدمها المملكة للسكن.

تتمكن المرأة المطلقة من التقديم على دعم سكني بشرط مرور عامين على الطلاق وكذلك وفاة الزوج.

كما يتمكن من التقديم على الدعم الأبناء عند وفاة الأب والإخوة، أو من ينوب عنهم.

لا يتوفر للمتقدم على الدعم سكن من قبل الحكومة.

إجراءات التقديم على دعم سكني

يتم التقديم على دعم سكني من خلال موقع البرنامج على الإنترنت ويتم توفير كافة البيانات التي يتم طلبها على الموقع، مع تقديم المستندات اللازمة لذلك، مع تحديد نوع المنتج السكني الذي يرغب في التقديم عليه من خلال الموقع أو ترتيب الرغبات ويتم الاختيار بناء على البيانات المدخلة وتوافر الشروط.

إيداع دعم سكني شهر أبريل

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع 695 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين من برنامج سكني وذلك شهر أبريل الحالي 2021، حيث يأتي هذا الدعم لتمكين الأسر السعودية من الحصول على سكن ولتصل نسبة تملك السعوديين لأكثر من 70% في 2030.