شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالات وفاة ، و 867 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 415281 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 398454 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6935 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :