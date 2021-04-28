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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات الحكومية في البريد السعودي2021 م ، يخص تسجيل العنوان الوطني كل ما هو مقيم داخل المملكة العربية السعودية سواء من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، حيث يكون الهدف الأساسي من تسجيل العنوان الوطني هو تحديد العناوين الخاصة بالمواطنين والوافدين لاستلام كافة المعاملات والمستندات الخاصة بهم من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان، وذلك وفقًا لرؤية المملكة2030.

قد جاء ذلك بناءً على طلب الحكومة السعودية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها بضرورة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي الخاص بهم، تنفيذًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي الخاص بتفعيل المواد الخاصة بـعناوين ” الإقامة والعمل “، مشيرة إلى أن جميع المعاملات البنكية أو ملئ أى بيانات خاصة بمعظم الخدمات بالمملكة يستلزم امتلاك عنوان وطني يتلقى فيه المواطن السعودي وغير السعودي مستلزماته الخاصة في محل الإقامة الخاص به.

خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات الحكومية في البريد السعودي2021 م

إن الهدف العام من تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي سواء ” الأفراد أو المؤسسات ” هو العمل بصورة حضارية مميزة وفريدة في منظومة مكانية متكاملة في منطقة الخليج العربي.

العنوان الوطني السعودي 1442هـ

العنوان الوطني هو عنوان شامل وموحد، تم تطويره من قِبل مؤسسة البريد السعودي طبقًا لمواصفات معيارية وتقنية، بهدف الوصول على العناوين الخاصة بالمواطنين والوافدين بكل سهولة ويسر، من خلال تأسيس نظام حديث تقوم عليه الأنشطة التجارية الالكترونية بالمملكة.

المكونات الخاصة بالعنوان الوطني السعودي

يُغطي العنوان الوطني معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وفقًا لمعايير ومواصفات مدروسة لمواكبة الخطة الاستراتيجية اتجاه التحول نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء وهى كالتالي:

رقم المبنى

يتمثل من أربعة أرقام ويكون مبنى سكني أو تجاري داخل الرمز البريدي.

اسم الشارع

ويكون عبارة عن اسم الشارع الذي يقع عليه المدخل الرئيسي للمبنى أو المحل.

وهو عبارة عن اسم الحى الذي يوجد المبنى بداخله.

المدينة

عبارة عن اسم المدينة الذي يتواجد به العنوان.

الرمز البريدي

عبارة عن خمس خانات رقمية، وكل خانة لها مدلول مكاني معين، بالرمز البريدي يُغطي منطقة جغرافية محددة ( جزء من حى أو تجمع سكني ).

الرقم الإضافي

يتشابه مع رقم المبنى، فهو مكون من أربعة أرقام.

خطوات تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي 1442هـ

فقد تم تحديد خطوات عدة لتسجيل في العنوان الوطني في البريد السعودي، ومن هذه الخطوات مايلي: