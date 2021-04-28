الدخول والتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي للتدريب والحصول علي فرص العمل

الدخول والتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي الذي يزداد البحث عنه حيث أن أمر التسجيل بالمنصة أمر هام من أجل الاستمرار بالحصول على الدعم المقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً تناسب الأشخاص الذين يبحثون عن العمل، حيث أنه يتم تقديم العديد من الدورات التدريبية التي تأهلهم للحصول على الوظائف المتوفرة والقادرين عليها، وكل من مستفيد من الضمان الاجتماعي، ويتم الحصول على التدريب والتأهيل وكذلك التوظيف، وسوف نوفر لحضرتكم اليوم رابط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل عبر منصة تمكين بشكل سهل.

الدخول والتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

تعد منصة تمكين من أهم المواقع الإلكترونية التي تتعلق بمبادرة تمكين والتي قد تم طرحها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يقوم بتقديم الدعم لجميع المسحقين من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، من خلال القيام بدمجهم بسوق العمل بكل بساطة، عن طريق التأهيل والتدريب والقيام بتقديم الكثير من الفرص المتاحة، وهذا لكي يتم تقديم مستوى معيشة ترفيهي لهم بحياتهم، وهذا عن طريق التواصل بشكل مباشر مع الجهات المسئولة والمؤسسات التي تكون بحاجة للموظفين لعدد من الوظائف الشاغرة، والجدير بالذكر أن برنامج تمكين في كافة فروع مكاتب الضمان الاجتماعي، ويوجد في المكاتب قسم متعلق بالتمكين وما يطلق عليه التمكين الاجتماعي.

خطوات التسجيل بمنصة تمكين الضمان الاجتماعي

يتم الدخول لمنصة تمكين الخاصة بالضمان الاجتماعي.

من ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

يتم النقر على أيقونة إنشاء حساب.

من ثم يتم إضافة البيانات التي تتعلق بالمستخدم بطريقة صحيحة بالمكان الخاص بها.

يتم التأكد من صحة البيانات التي يتم إضافتها.

يتم إرسال جميع الأوراق.

يتم النقر على تسجيل.