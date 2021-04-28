أحدهما استشهد بمقذوف متفجر .. رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى استشهاد “المالكي” و”علاقي”

بلادي – الرياض :

استعادت رئاسة أمن الدولة ذكرى استشهاد أحد منسوبي المديرية العامة للمباحث الذي استشهد في مثل هذا اليوم قبل نحو 6 سنوات.

وذكرت أن الشهيد رئيس رقباء عوض سراج محمد المالكي استُشهد إثر تعرضه لإطلاق نار، خلال القبض على أحد المطلوبين أمنياً بمحافظة الطائف في 16 / 9 / 1436هـ.

وأضافت أنه في مثل هذا اليوم من عام 1438هـ استُشهد أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، وهو العقيد “طارق عبداللطيف طاهر علاقي.

وأوضحت أن الشهيد توفي إثر تعرض مدرعة تابعة لقوات الطوارئ الخاصة لمقذوف متفجر خلال تأمين الحماية اللازمة للجهات الحكومية المكلفة بإزالة حي المسورة ببلدة العوامية، سائلة المولى- عز وجل- للشهيدين الرحمة والمغفرة.