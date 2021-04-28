الرئيس اللبناني: حريصون على التعاون مع المملكة.. ونرفض أن يكون لبنان معبراً لما يضر بها

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على التعاون الاقتصادي القائم مع المملكة، مبيناً أنها دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون معها.

وقال خلال لقائه اليوم (الأربعاء)، وفداً من رجال الأعمال اللبنانيين، إنه لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموما وإلى المملكة ودول الخليج على وجه الخصوص؛ نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول.

وأضاف أن المملكة ودول الخليج وقفوا دائماً إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، مؤكدا أن حكومته تبذل جهدا كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وبحث اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتصدير الإنتاج الزراعي بعد الموقف الذي اتخذته المملكة مؤخراً، وشدد على ضرورة معالجة وتصحيح الأمر عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.