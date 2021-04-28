“الزمان بخير”.. راشد الماجد يهدي ولي العهد أغنية جديدة

بلادي – الرياض :

أهدى الفنان راشد الماجد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أغنية جديدة، عقب لقائه التلفزيوني أمس (الثلاثاء)، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وتعبر كلمات الأغنية عن الاعتزاز والسعادة بالانتماء لهذا الوطن، والفخر بالقائد الملهم الأمير محمد بن سلمان، الذي يتصدى لتحمل عبء المهمات الثقيلة، ويعمل دومًا على تحقيق الأمنيات “المستحيلة” للشعب السعودي.

ونشر الماجد الأغنية، التي لحنها بنفسه وكتب كلماتها الشاعر فهد المبدل، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

نص كلمات الأغنية

الزمان بخير والدنيا جميله

والوطن في كل حالاته جميل

لو تلف الكون ما تلقى مثيله

الوطن ما له شبيه ولا مثيل

في سمو طويق من نلقى بديله

بس غير طويق ما نلقى بديل

فلو البريق على راس الطويله

لين ما يبقى على الدنيا طويل

وأسرجوا لـ محمد الشقراء الأصيله

الأصايل ما تحب الا الأصيل

ينقل كبار المهمات الثقيله

الثقيله مالها غير الثقيل

وأن سأل وادي حنيفه عن نزيله

يا سلام الله على عز النزيل

وأن نشدنا السيف الأجرب عن عميله

مايبي غيرك عقب تركي عميل

يا محمد والغلا راعي طويله

والله أن الحب في حقك قليل

يا محقق امنيتنا المستحيله

أنت بوسلمان ولا المستحيل