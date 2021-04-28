بلادي – الرياض :
ردت المديرية العامة للجوازات على أحد الاستفسارات الواردة إليها بشأن عدد مرات السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير السعوديين والسعوديين المتزوجين من غير السعوديات بالسفر عبر المنافذ مباشرة.
وأوضحت الجوازات، أن السماح يكون محصوراً في أضيق نطاق عند الضرورة القصوى التي تستدعي سفر المواطنين والمواطنات.
وكانت إحدى السيدات أكدت أنها ذهبت لمنفذ جسر الملك فهد، وتم إبلاغها بأن السفر يكون لمرة واحدة فقط، متسائلة عن مدى صحة ما ذُكر لها في هذا الشأن.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أعلنت في فبراير الماضي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير السعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما مدى صحة أن السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين يكون لمرة واحدة فقط؟ “الجوازات” ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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