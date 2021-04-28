من أهم ما يبحث عنه الكثيرين اليوم هو كيفية إضافة فاتورة في فرجت عبر منصة أبشر الإلكترونية. ممن تعثر في سداد الديون يمكنه التقديم بالطريقة المعتمدة في فرجت. فخدمة فرجت إحدى المبادرات والخدمات التي أطلقتها حكومة المملكة لتسديد ديون وتعثر السجناء ممن تعثروا عن سداد الدين بالخطوات الآتية.

كيفية إضافة فاتورة في فرجت عبر منصة أبشر

تتيح خدمة فرجت لتسديد الديون إمكانية إضافة فاتورة عبر نظام أبشر. وهي أحد الخدمات الجديدة التي قد تم تطويرها لتُمكن المستفيدين من سداد الديون عبر قنوات السداد منصة أبشر ومنصة إحسان وبوابة ناجز وزارة العدل وإليكم طريقة إضافة فاتورة خدمة فرجت بنظام أبشر:

الولوج مباشرة لنظام أبشر أفراد وتسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بك.

تنتقل لصفحة الخدمات الإلكترونية قم بالنقر على خدماتي من القائمة.

اختر المديرية العامة للسجون

انقر على خدمة فرجت وأدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الشخص الذي يريد المساعدة

قم بإدخال رقم الفاتورة المراد تسديدها والنقر على كلمة التسجيل

بتلك الخطوات يكون قد تم إضافة الفواتير لنظام أبشر الرقمي.

التحقق من فاتورة فرجت عبر بوابة ناجز

قم بالدخول إلى بوابة ناجز وزارة العدل.

النقر على تبويب خدمات التحقق ومن ثم اختر منه فواتير فرجت

قم بإدخال رقم الفاتورة

والنقر على كلمة تحقق

يظهر بعد ذلك بيانات الفاتورة ما إذا كانت ضمن الفئة المستهدفة أم لا.

تسديد الفاتورة المضافة لفرجت في أبشر

ابدأ بتسجيل الدخول لنظام أبشر

النقر على خدماتي واختيار خدمة فرجت ثم اختيار المديون الذي تريد الدفع له

الدخول لنظام السداد من خلال الحساب البنكي لك

تحديد المبلغ كليًا أو جزئيًا

ثم اختيار رقم الفاتورة واختيار رقم المفوتر 169 وتعريف الفاتورة

ثم حدد المبلغ كلي أو جزئي.

ثم تتمم عملية الدفع والسداد

ومن ثم قم بحفظ رقم الفاتورة.

خطوات سداد الفواتير المضافة في فرجت عبر منصة إحسان الخيرية