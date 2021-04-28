نتائج نظام نور بالمملكة 1442 للمراحل التعليمية المختلفة الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث أكثر لمعرفة نتائج نظام نور بالمملكة 1442 للمراحل التعليمية المختلفة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج غدًا السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء الاختبارات بشكل كامل، وأصبح من الممكن الإطلاع على النتائج عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية، ويعد هذا النظام من أفضل الأنظمة المتبعة حاليًا في ظل مرور المملكة وغيرها من الدول بجائحة كورونا، واضطرار المملكة للجوء إلى التعليم الإلكتروني كنظام نور الإلكتروني ومنصة مدرستي، ليتم عرض النتائج عن طريقها.

نتائج نظام نور بالمملكة 1442

أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن لكافة الطلبة والطالبات بالمملكة التعرف على النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على رابط نظام نورالإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي.

كتابة رمز التحقق.

إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

الضغط على زر الاستعلام من أجل معرفة النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات بكل سهولة.

سوف تظهر صفحة جديدة تحتوي على النتائج الخاصة بالطلاب موضحة تفاصيل المواد التي أدى بها الطلاب اختباراتهم.

مزايا نظام نور الإلكتروني

أصبح نظام نور الإلكتروني من أفضل وأروع الأنظمة التي استطاعت أن تحصد نسبة نجاح عالية في المملكة، وهو يتميز بالمرونة في التعامل، ويحوي بداخله العديد من الخدمات التي تخدم العملية التعليمية كاملة، حيث تشمل الطلاب وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ويمكن عن طريق النظام التعرف على النتائج وأخبار التعليم للطلاب، وأيضًا معرفة كيفية ومواعيد تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الابتدائي.

ويعتبر نظام نور هو أهم الأنظمة التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية، وهو من الأنظمة التي تسهل طرق التعلم وتمكن الطلاب وأولياء الأمور من متابعة التقارير الخاصة بالطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة، ويتيح لولي الأمر إمكانية التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين بدون التوجه إلى المدرسة.

تقديرات الطلاب في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن هناك تقديرات يتم وضعها للطلاب على حسب الدرجات التي حصلوا عليها والتي جاءت على النحو التالي :