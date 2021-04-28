حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن نتائج الدفعة 42 لشهر مايو 2021م ، ينتظر الجميع موعد صرف الدفعة 42 من حساب المواطن لشهر مايو، وقد أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً صدرت نتائج الأهلية للدفعة 42 ( شهر مايو 2021 )، والتحقق من الأهلية يرجي الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، وقد أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 42 في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر ابريل 2021، وقد بلغ إجمالي الدفعات منذ إنطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة 41 لشهر ابريل 2021 حوالي 94 مليار ريال سعودي، وحوالي 704 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة.

خطوات الإستعلام عن برنامج حساب المواطن الدفعة 42 لشهر مايو 2021 برقم الهوية

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام عن حساب المواطن.

يقوم المُستعلم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل كلمة السر و رقم الهوية و رمز التحقق الموضح على الشاشة.

الضغط على كلمة عرض.

ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالدفعات مثل موعد الصرف، رقم الدفعة، تاريخ صرف أخر دفعة، وموعد صرف الدفعة الجديدة.

أهداف برنامج حساب المواطن

هو برنامج قد أطلقته الحكومة السعودية بهدف تقديم الدعم المادي للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يُخفف الأعباء على المواطنين السعوديين، كما أنه يقوم بتعويض المواطنين السعوديين الذين لحقت بهم أضرار نتيجة التوسعات الإقتصادية.

الشروط اللازم توافرها لتسجيل المطلقة في برنامج حساب المواطن

أن تكون السيدة المطلقة حاملة للجنسية السعودية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإثبات حضانة السيدة المطلقة للأطفال.

تقديم جميع المستندات التي تثبت إستقلالية السيدة المُطلقة مثل عقد إيجار أو فاتورة كهرباء على أن تكون هذه المستندات بإسم السيدة المُطلقة.

وقد أوضح برنامج حساب المواطن أن الزوج السابق للسيدة المُطلقة لا يستفيد من دعم مطلقته في برنامج حساب المواطن، حيث أنه في هذه الحالة تصبح زوجته السابقة تابعًا غير مؤهل في حسابه، وذلك بمجرد تغيير الزوجة السابقة له حالتها الإجتماعية إلى مُطلقة في الأحوال المدنية.