نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري في بنك الراجحي 2021 وطريقة فتح حساب الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري في بنك الراجحي 2021 مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أحد البنوك التي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاتها، كما وضع حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي 1442، من خلاله يستطيع العميل أن يعرف القرض المناسب له وفقًا لدخله، والقيمة الشهرية للقسط والفترة الإجمالية لهذا التمويل حسب متطلباته، ليتمكن المواطن من تقديم طلب التمويل العقاري المدعوم ليحصل على شقة أو بيت مناسب، وهذا ما يفعله عملاء البنك من الدخول مباشرةً على الموقع الإلكتروني، لمعرفة كافة الخدمات المقدمة.

ويمكنك زيارة حاسبة التمويل العقاري الراجحي من خلال الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

خطوات فتح حساب الراجحي

أسهل الطرق المتبعة لكي تفتح الحساب تكون موضحة بشكل سهل وبسيط على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، حيث تم تخصيص أيقونة (فتح حساب) في مقدمة الصفحة الرسمية لموقع مصرف الراجحي، وبعد الضغط عليه يقوم بتحويلك إلى البيانات المطلوبة لإنشاء حساب من خلال تطبيق الراجحي موبايل، أو الضغط على زر التخطي ليفتح على الموقع الإلكتروني، ومن هنا تحدد الوسيلة الأنسب لك سواء الموبايل أو الكمبيوتر.

بعد دخولك تقوم بتعبئة نموذج فتح الحساب بعد أن توافق على الشروط الموضوعة لفتح الحساب الجاري للعملاء الجدد، وفي الوقت الحالي يتم فتح الحساب من عمر ما 15 و18 عامًا لعدد محدد حسب القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.

كيف اسوي حساب بنك الراجحي؟ نموذج فتح حساب بنك الراجحي

فتح حساب بعد توفر جميع الشروط والإقرار بها يتطلب أو تقوم بتعبئة البيانات بهذه الطريقة أدناه:

الموافقة على الشروط.

تحديد الجنسية.

إدخال الهوية.

رقم هويتك الوطنية أو الإقامة.

رقم الجوال.

اللقب.

بريدك الإلكتروني.

بيان للعملية المتوقعة خلال شهر واحد.

قيمة الدخل الشهري بالريال.

وضع الرمز المرئي في الصورة.

ثم تضغط على التالي وتستكمل إجراءات التقديم لفتح الحساب، حتى يتم الانتهاء من إنشائه، وبعد ذلك تستطيع الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري من بنك الراجحي لتتعرف على قيمة القروض التمويلية المدعومة لشراء لبناء أرض أو شراء بيت الراجحي، ومن أهم مزايا التمويل من مصرف الراجحي: