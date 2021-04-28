نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الإسكان التنموي وشروط قبول الطلب في المقال التالي
التقديم على الإسكان التنموي من الخدمات الإلكترونية التي تُقدم لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توفير مسكن مناسب، وذلك في إطار المبادرات التي تقوم بها الحكومة في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في الفترة الأخيرة للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات المختلفة، ولذلك سوف نتعرف على شروط التقديم على الإسكان التنموي وكذلك طريقة التقديم إلكترونيًا.
التقديم على الإسكان التنموي
قدمت وزارة الإسكان برنامج الإسكان التنموي الجديد من أجل توفير شقق سكنية للأسر ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون مسكن، وذلك بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن الحصول على وحدات من الوزارة جاهزة للسكن، أو أيضًا تشييد وحدات جديدة، أو الشراء في الحال، ويمكن التقديم على الإسكان التنموي من خلال الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة الإسكان السعودية وقم بالنقر على تبويب تقديم طلب دعم سكني أو منصة الإسكان التنموي 2021.
- ثم قم بإدراج البيانات المطلوبة، منها الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.
- ثم النقر على تبويب إرسال حتى يتم النظر في الحالة من قبل المختصين، ويتم التعرف على المتقدم من المستحقين للدعم السكني أم لا.
شروط التقديم على الإسكان التنموي 2021
وعلى من يرغب في الحصول على مميزات برنامج الإسكان التنموي، أن تتحقق فيه الشروط الخاصة بالدعم، والتي تتمثل في:
- لا بد أن يكون المتقدم للحصول على الوحدات السكنية حاصلًا على الجنسية السعودية.
- ألا يكون العمر أقل من خمسة وعشرين عام.
- لا بد أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون من ذوي الدخل المحدود، وألا يكون لديه دخل شهري عال.
- ألا يكون المتقدم من المستفيدين من الدعم السكني من وزارة الإسكان أو أي مؤسسة حكومية من قبل.
- ألا يكون المتقدم مالكًا لشقة سكنية أو منزل.
- المطلقات الراغبات في الحصول على الدعم السكني في إطار البرنامج يشترط أن يكون مر 24 شهر على إصدار وثيقة الطلاق.
- لا بد أن تكون الأرملة المتقدمة للحصول على الدعم السكني من المستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي، سواء كان لديها أطفال أم لم يكن لديها.
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