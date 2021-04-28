التقديم على الإسكان التنموي وشروط قبول الطلب

التقديم على الإسكان التنموي من الخدمات الإلكترونية التي تُقدم لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توفير مسكن مناسب، وذلك في إطار المبادرات التي تقوم بها الحكومة في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في الفترة الأخيرة للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات المختلفة، ولذلك سوف نتعرف على شروط التقديم على الإسكان التنموي وكذلك طريقة التقديم إلكترونيًا.

التقديم على الإسكان التنموي

قدمت وزارة الإسكان برنامج الإسكان التنموي الجديد من أجل توفير شقق سكنية للأسر ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون مسكن، وذلك بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن الحصول على وحدات من الوزارة جاهزة للسكن، أو أيضًا تشييد وحدات جديدة، أو الشراء في الحال، ويمكن التقديم على الإسكان التنموي من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الإسكان السعودية وقم بالنقر على تبويب تقديم طلب دعم سكني أو منصة الإسكان التنموي 2021.

ثم قم بإدراج البيانات المطلوبة، منها الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

ثم النقر على تبويب إرسال حتى يتم النظر في الحالة من قبل المختصين، ويتم التعرف على المتقدم من المستحقين للدعم السكني أم لا.

شروط التقديم على الإسكان التنموي 2021

وعلى من يرغب في الحصول على مميزات برنامج الإسكان التنموي، أن تتحقق فيه الشروط الخاصة بالدعم، والتي تتمثل في: