طريقة تحديث البيانات في البنك الأهلي التجاري 2021

البنك الأهلي السعودي واحد من أشهر البنوك في الوطن العربي، وقد استطاع في الفترة الأخيرة أن يوفر العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى العملاء في كل مكان من بينها تحديث رقم الجوال في البنك الأهلي أو تحديث بيانات العملاء من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك على مدار اليوم والساعة، إضافة إلى تقديم خدمة فتح حساب البنك الأهلي من خلال الإنترنت، وسوف نتعرف على تحديث البيانات في البنك الأهلي بالتفصيل.

تحديث البيانات في البنك الأهلي

هناك الكثير من الوسائل التي تتيح لعملاء البنك الأهلي التجاري خدمة تحديث البيانات من بينها أن يتم التحديث عن طريق الهاتف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

علينا أولًا الاتصال على رقم البنك الأهلي الموحد وهو 920001000.

ثم بعد ذلك لا بد من إدراج كافة البيانات المطلوبة عند التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء.

من المفترض أن يتم وصول كود تفعيل البيانات عن طريق هاتفك، فينبغي أن يتم إعطائه للمتحدث.

ستصلك رسالة أخرى تفيد بأنه قد تم تحديث البيانات بنجاح.

طريقة استخدام تطبيق الأهلي لتحديث البيانات

وقد قام البنك بتطوير تطبيق ذكي يمكن استخدامه من خلال الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو أجهزة الآيفون، فيمكن استخدام ذلك التطبيق من أجل تحديث البيانات وذلك من خلال الخطوات التالية:

سنقوم بالحصول على التطبيق، ومن ثم نقوم بتسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.

سيحتاج الأمر إلى إدراج رقم الهوية الوطنية ورقم بطاقة البنك والرقم السري لها.

ثم إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

علمًا بأنه في حالة حصولك على حساب مسبق لن تحتاج إلى هذه الخطوات، وستقوم فقط بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

عقب الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية عليك اختيار تبويب تحديث البيانات، وقم بالاطلاع على جميع المعلومات المتاحة، والتي ترغب في التعديل عليها.

تحديث بيانات البنك الأهلي إلكترونيًا

ومن خلال موقع البنك الأهلي يمكن إجراء الخطوات السابق ذكرها، أي يتم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور، والدخول إلى بياناتي، ومن ثم البدء في إجراء التحديث، ثم النقر على تبويب حفظ عقب الانتهاء منها.