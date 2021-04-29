نيابة عن خادم الحرمين… أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم الجمعة المقبل

بلادي – الرياض :

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مساء بعد غد الجمعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بفندق الريتز كارلتون، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين.

وكانت تصفيات المسابقة النهائية أقيمت افتراضيا بمشاركة 131 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل 4.3 ألف مشارك في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة.

وسيقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء السبت القادم بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه المسابقة القرآنية المحلية التي تجمع كل عام نخبة من الشباب والفتيات، وصفوة الحفظة من مختلف مناطق المملكة ليتنافسوا في إتقان القرآن الكريم، وأن هذه الرعاية والاهتمام الكبير بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته، هي رؤية ومنهج قادة هذه البلاد منذ نشأتها.

وأكد أن المسابقة جاءت لتؤصل معاني كتاب الله في نفوس أبنائنا وبناتنا ليكون لهم قائدًا ومنهجًا في شؤون حياتهم ليعيشوا مع القرآن ويكون لهم منهجاً ودستوراً، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في العناية بالقرآن الكريم محلياً ودولياً حفظاً وتعليمًا ونشراً وطباعة.