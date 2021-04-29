شرطة مكة تقبض على 10 مقيمين صنعوا مواد تنظيف مخالفة بعلامات تجارية لتضليل المستهلكين

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 10 مقيمين، جهزوا مستودعا لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضعوا ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بمشاركة أمانة المنطقة ووزارة التجارة، تم القبض على 10 مقيمين؛ 6 من الجنسية الباكستانية، و4 من الجنسية البنجلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وأضاف أن المتهمين جهزوا وباعوا منتجاتهم بأسعار زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وعُثر بحوزتهم على نحو 5 آلاف عبوة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.
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