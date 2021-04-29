عمره أكثر من 350 عاماً.. تعرّف على مسجد العجلان التراثي ببريدة

بلادي – الرياض :

يُعد مسجد العجلان الواقع بحي الصباخ ببريدة من أقدم مباني منطقة القصيم التراثية، ويعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 350 عاماً، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.

وكان المسجد يقع خارج سور بريدة القديم، حيث أقيمت فيه منذ إنشائه الدروس والمحاضرات وتعليم الكتابة وتحفيظ القرآن الكريم، فضلاً عن دوره الاجتماعي في احتضان الاجتماعات العائلية وحل المنازعات والمشكلات.

ويتميز مسجد العجلان ببنائه على الطراز النجدي، وتم بناؤه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو 90م2 ويتسع لنحو 33 مصليًا.

كما يتضمّن بيتاً للصلاة يتكون من رواقين متوازيين لجدار القبلة، وسرحة تتكون من فناء مكشوف، ودورات مياه وأماكن للوضوء ومئذنة مصنوعة من الحديد شمال المسجد.