“هيئة مدينة الرياض” تعلن عن افتتاح كلية كينجز الرياض البريطانية

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، توقيع شراكة مع كلية كينجز البريطانية لافتتاح أول مدرسة دولية بالرياض هذا العام، في إطار برنامج جذب المدارس الدولية الذي أُطلق مع وزارتي التعليم والاستثمار، حيث ستستقبل “كلية كينجز الرياض” الطلاب من عمر 3 وحتى 18 سنة.

وأوضح رئيس الهيئة، فهد الرشيد، أن افتتاح الكلية يعكس التزام الهيئة مع شركائها بتوفير فرص تعليمية للطلاب السعوديين والأجانب، ويتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة وبناء على مكانة الرياض كقوة اقتصادية إقليمية، ولتكون من أميز المدن في جودة الحياة والسياحة والخدمات في 2030م.

وبين أن الكلية ستضيف إلى مدينة الرياض خبرتها في مجال التعليم، التي تزيد على 140 عامًا، وسينضم خريجو المدرسة إلى قرنائهم من البارزين عالميًا، بما في ذلك الحائزون على جائزة نوبل، وبعض الشخصيات القيادية، والأولمبيين، والمؤلفين، والموسيقيين، وغيرهم من المبدعين.

من جانبه، عدّ السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرومبتون، الإعلان عن كلية كينجز في الرياض مثالًا على تعزيز العلاقات بين المملكة والمملكة المتحدة في قطاع التعليم، وستقدم كلية كينجز في الرياض المناهج البريطانية بعد مواءمتها مع المتطلبات السعودية.

وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة على جذب المدارس العالمية استجابةً لاحتياجات المستثمرين في المملكة، وأن قطاع التعليم لا يمثل في وضعه الحالي فقط فرصة هائلة للمؤسسات العالمية، ولكن التنامي الاقتصادي الأوسع في المملكة يمثل سوقًا ملحوظًا سينمو بشكل كبير لسنوات قادمة.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التطلّع لإطلاق الكلية، التي ستوفر للطلاب تعليمًا متميزًا، وخيارات أكثر للطلبة، ورحلة تعليمية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، متمنيا للمدرسة والقائمين عليها التوفيق في رسالتهم، حيث نعمل معًا على تطوير الرياض لتصبح مدينة عالمية.