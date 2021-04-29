حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة والعلا والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.