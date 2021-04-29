“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق لإصابة مصلين بكورونا

بلادي – الرياض :

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء، 34 مسجدا مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن ما تم إغلاقه خلال 81 يوماً وصل إلى 901 مسجد، تم فتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.