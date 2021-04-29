بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 3.4 ألف مركبة من نوع “نيسان Pathfinder” موديل عامي 2014 – 2015.
وأوضحت أن سبب الاستدعاء احتمالية استمرار عمل ضوء الفرامل حتى في حالة عدم استخدامه، بالإضافة إلى إمكانية تحريك ذراع ناقل الحركة دون الضغط على دواسة الفرامل، ما قد يؤدي إلى خطر وقوع حـادث.
كما أوصت المستهلكين باتخاذ إجراءات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، إضافة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تستدعي أكثر من 3 آلاف مركبة نيسان “Pathfinder” لخلل بناقل الحركة وضوء الفرامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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