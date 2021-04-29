“التجارة” تستدعي أكثر من 3 آلاف مركبة نيسان “Pathfinder” لخلل بناقل الحركة وضوء الفرامل

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 3.4 ألف مركبة من نوع “نيسان Pathfinder” موديل عامي 2014 – 2015.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء احتمالية استمرار عمل ضوء الفرامل حتى في حالة عدم استخدامه، بالإضافة إلى إمكانية تحريك ذراع ناقل الحركة دون الضغط على دواسة الفرامل، ما قد يؤدي إلى خطر وقوع حـادث.

كما أوصت المستهلكين باتخاذ إجراءات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، إضافة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.