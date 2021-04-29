“تصفية” تدعو مساهمي بعض المساهمات للتقدم لصرف مستحقاتهم

بلادي – الرياض :

دعت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأربعاء)، المساهمين في عدد من المساهمات للتقدم للبنك تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.

وأعلنت اللجنة عن سريان الصرف في عدد من المساهمات، داعيةً المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم للبنك العربي إلى أن يتقدموا بها الآن.

وتضمّنت المساهمات المذكورة مساهمات: “المحبوب، أرض البساتين، الحمودية، البابية وحضن النشوان”، إلى جانب مساهمات: “الجوهرة بأرض العريجاء ورنية، والفيصلية بالحمود والعلي، ومساهمتي أورال ودرة الخضر بالقطيف، وأرض العريجاء وشمال المغرزات”.