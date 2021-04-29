بحضور وكيل امارة نجران جمعية رفقاء تقيم برنامجها الرمضاني

منار علي – نجران اقامت جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران

برنامجها الرمضاني

على مائدة رفقاء

بتشريف من سعادة وكيل امارة منطقة نجران الأستاذ / حسن العذيقي

والذي ابدى سعادته لمشاركة الأيتام هذه المائدة ونقل بدوره تحيات سمو أمير منطقة نجران ونائبه وثمن جهود الجمعيه التي تقدم خدماتها لأبناء المنطقة وفتياتها الأيتام ، وعبر عن مدى رغبته للتطوع مع الجمعيه في مناشطها وبرامجها ، بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف الحازمي شكره لسعادة الوكيل لتلبية الدعوة والمشاركة في الإفطار ومائدة رفقاء

في ختام الزيارة تم تناول طعام العشاء وتكريم أبناء الجمعيه

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