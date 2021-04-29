query موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي لمستفيدي رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب والتي يستمر البحث اليومي عن الموعد المقرر لإيداع المبالغ المالية التي يتم اقتطاعها لتصرف لمستفيدي الوزارة، كما يترقب المواطن الفقير أيضا موعد صرف مكرمة ومساعدة الملك سلمان والتي تم إيداعها بحساب وزارة الموارد البشرية ليتم تحديد آلية الصرف لفقراء الوزارة.

المساعدات المقدمة من المملكة لفقراء الوطن

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم الوزارة الخدمية التي قامت المملكة بتأسيسها لتقديم الخدمات المالية والعينية للمواطن السعودي الفقير وما هم تحت خط الفقر للاستظلال بمظلة المملكة للاستفادة من خدمات مؤسساتها، وتقوم الوزارة بالعديد من الأعمال الخدمية منها:

تقديم رواتب الضمان الاجتماعي للفقراء في المملكة والذين لا يكفي الدخل الشهري لهم المتطلبات اليومية للفرد والأسرة.

يتم أيضا رعاية أصحاب برنامج التأهيل الشامل للمعاقين والشيوخ والأرامل واليتامى الذين لا يقدروا على العمل وكسب العيش.

تقوم الوزارة بتوزيع المكرمة الملكية التي أعلن جلالة الملك عن إيداعها بحساب الوزارة ليتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويكون إيداع والاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي يتم تحديدها لمستفيدي الوزارة والتي تصرف لهم مرة واحدة في العام حسب تقديم الطلب للحصول عليها.

ألية صرف مساعدات الضمان الاجتماعي

اسم الخدمة مواعيد صرف رواتب الوزارة راتب الضمان الاجتماعي صرف راتب التأهيل الشامل مكرمة الملك سلمان في رمضان المساعدة المقطوعة يتم الصرف في يوم 13 من كل شهر ميلادي (حسب أيام الدوام) تقوم الوزارة بصرف الراتب في يوم 26 من الشهر الميلادي. لم تقم الوزارة بتحديد الموعد المقرر حتى الآن. جاري مراجعة الطلبات وتحديد مواعيد الإيداع

موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي

تعتبر مقطوعة الضمان ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين والتي تكون عبارة عن مبلغ من المال يتم اقتطاعه للمستفيدين من معاشات ورواتب الوزارة، ويشترط تقديم طلب للحصول عليه عبر الرابط المخصص لذلك وتحديد سبب طلب المساعدات المقطوعة، حيث يكون للاستفادة من هذه الخدمة لابد أن تتوافر العديد من العوامل والشروط في المتقدمين ومنها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يزيد العمر عن 45 عاما، كما يكون من المحتاجين للمساعدة ولا يمتلكوا أملاك عقارية أو سيارات أو أراضي وجناين زراعية، وان يكون المستفيد مقيما بالمملكة والا يكون من اباب دور الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة