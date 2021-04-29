نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا تساعد في الحج والعمرة و حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا ، أعلنت وزارة الحج و العمرة أنها تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام و ذلك من خلال تطبيق اعتمرنا و تطبيق توكلنا و قد توازى ذلك مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن و البركات و في خلال هذه المقالة سنطلعك عزيز القارئ عن ضوابط العمرة والصلاة حسب ما نشرته وزارة الحج و العمرة.

توكلنا و التسجيل فيه

قد تحدثنا من قبل عن تطبيق اعتمرنا الذي يوجد على جوجل بلاي لكي يتمكن الراغبين في العمرة و الزيارة من إصدار تصاريح الدخول في مقالة فائتة عن تطبيق اعتمرنا و استكملنا حديثنا عن تطبيق توكلنا والتسجيل برقم الحدود واستعراض الخدمات الهامة في مقالة فائتة عن تطبيق توكلنا و في تلك المقالة عزيزي القارئ سوف نعطيك نبذه عن التطبيق والتسجيل في تطبيق توكلنا

توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من خلال وزارة الصحة السعودية لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمساعدة و تطوير المركز الوطني للمعلومات فهو يقدم العديد من المعلومات بشكل مباشر و يساعد في الكشف المبكر لأيه حالة اشتباه في فيروس كورونا المستجد كما انه كان يساعد المقيمين في المملكة العربية السعودية في تنظيم خروجهم و دخولهم وقت الحظر سابقا ، وكان يفيد في تحذير المواطنين من المناطق المعزولة أو التي بها الكثير من الحالات بسبب تفشي الفيروس و انتشاره فيها كما يمكن الاستفادة من المساعدة الطبية فيه.

ضوابط العمرة والصلاة

نشرت وزارة الحج و العمرة في وقت سابق ضوابط إصدار التصاريح خلال شهر رمضان المبارك مثل

خدمة إصدار التصاريح للحج و العمرة تكون من خلال تطبيقي اعتمرنا و توكلنا

يجب التحصين ضد الفيروس بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصريح وهم

محصن محصن جرعة أولى أو محصن متعاف

عد السماح للعربات أو المركبات غير المصرح لها بدخول المنطقة المركزية

عدم الإتيان إلى المراكز في غير المواعيد المحددة

ممنوع اصطحاب الأطفال

الالتزام بآلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل عبر اعتمرنا وهي

إصدار التصريح من خلال اعتمرنا أو توكلنا الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات” اختيار مركز النقل المناسب لك و كم عدد الأشخاص إدخال بيانات البطاقة التي تدفع بها إلكترونيا ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة سيظهر لك تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على تذاكر النقل

و في النهاية عزيزي القارئ نرجو أن تكون استفدت بالمقالة بتطبيق توكلنا و اعتمرنا.