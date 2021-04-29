دوت الخليج – هيئة التحرير

منظر متجدد وحوادث متكررة في شوارع المدينة .. ” عدسة دوت الخليج ” كانت حاضرة لتسجل هذه الواقعة ضمن تغطياتها الميدانية.. وعلب من عبوات الماء ملقاة على الطريق في إشارة الحمراء الصناعية.. والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل هو السرعة أم عدم الالتزام من قبل الشاحنات بحمولة المركبة أم عدم المبالاة من قائدي هذه المركبات ؟؟!! … والصورة بكامل تفاصيلها تتحدث

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدسة “ دوت الخليج” ترصد والصورة تتحدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.