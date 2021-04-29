نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صرف معونة شهر رمضان للمواطنين واستحقاق المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم كل ما يخص صرف معونة شهر رمضان للمواطنين في المملكة العربية السعودية والتي أطلق عليها المكرمة الملكية بسبب أنها تم الإعلان عنها بناء على أمر ملكي بصرف المعونة خلال شهر رمضان المبارك يتم تقديم للعديد من المعلومات والمنح المالية للمواطنين السعوديين المحدودة الدخل والفقراء والمحتاجين وغيرهم من تلك الفئات وذلك حتى يضمن لهم حياة معيشة كريمة، بالإضافة إلى ومعاونتهم في سد احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومشرب وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

الاستعلام عن معونة شهر رمضان

وتسعى الحكومة السعودية جاهدة في توصيل تلك المعونات للأفراد المحتاجين والفئات المتضررة من غلاء الأسعار في كافة أنحاء المملكة، ومن أهم تلك المعونات التي تقدم سنويا في الشهر الكريم هي المكرمة الملكية التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان.

أعلنت وزارة العمل أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم صرف من معونة المكرمة الملكية لكافة المستحقين لها داخل حدود المملكة، حيث أنه بالفعل تم إيداع المبالغ في البنوك، وخلال الساعات القادمة سيتم إيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين، ويمكن الاستعلام من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والقيام بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وسوف يظهر كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطن.

موعد صرف المكرمة الملكية للمستحقين

وأعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أنه بالفعل تم إيداع مبلغ حالة وقدرة مليار و٩٠٠ ألف ريال سعودي في الحسابات البنكية لكافة الأفراد المستفيدين من معونة شهر رمضان، حيث أنهم هم بحد ذاتهم المستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي المقدم من وزارة العمل السعودية، وتضم المعونة العديد من الفئات منها الأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والأسر التي اختفى عنها عائلها، كبار السن سواء رجال أو سيدات، الأفراد الغير قادرين على العمل.