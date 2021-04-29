تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442 .. موعد صرف حساب المواطن

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442 للقيام بصرف الدفعة الجديدة الذي يبحث عنه العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من أجل التعرف على الموعد المحدد لصرف حساب المواطن دفعة شهر أبريل لعام 2021، حيث أنه الدفعة 41، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة بيوم 10 من كل شهر ميلادي، وحتى وقتنا هذا لن يتم القيام بصرفها، لذا نجد الكثير من الأشخاص بهذا الوقت يتساءلون عن خطوات تحديث حساب المواطن والموعد الرسمي لصرفه، ونجد فئة أخرى تبحث عن طريقة الاستعلام عن أهلية ذلك الدعم، ونحن اليوم سوف نوفيكم بكل ما يتعلق بدفعة حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442

حتى تستطيع القيام تحديث حساب المواطن يجب عليك اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول للموقع الخاص حساب المواطن

يتم القيام بتسجيل الدخول على حسابك من خلال اسم المستخدم وأيضاً كلمة السر.

يتم النقر على تحديث البيانات.

من ثم يتم الانتقال لنموذج التحديث.

من ثم عليك بإضافة البيانات الشخصية الجديدة الخاصة بالمتقدم.

بعد إضافة رقم الهاتف، ويتم إضافة رقم الحساب البنكي.

يتم النقر على أيقونة تحديث.

موعد صرف حساب المواطن

من أكثر ما يتم البحث عنه هو موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أبريل الجاري بعد أن تأخر موعد صرفها التي من المقرر أن يتم صرفها بيوم العاشر، وقد أشار المسئولين عن الدعم أنه يتم القيام بصرف الدفعة الجديدة بالأيام القادمة، وحرصت على أن يتم توفير الدعم للأسر الفقيرة المحتاجة، وعلى أن يتم الاستقبال لطلبات المتقدمين للاستفادة من هذا الدعم على كل من ينطبق عليه الشروط، كما أنهم أيضاً يتمكنوا من القيام بالاستعلام عن طلباتهم ومعرفة الموعد المحدد للاستعلام بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن والقيام بإضافة بيانات التسجيل والنقر على خانة استعلام للحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بطلبك.