شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي بالسعودية والمستندات المطلوبة

نعرض لكم شروط استحقاق المواطنين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والمستندات التي يتم طلبها حتى يدرج اسم المواطن ضمن المستفيدين من الدعم المقدم من قبل المملكة للعديد من المواطنين، والأسر عفيفة النفس وذلك من أجل إعانتهم على شئون حياتهم في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، وأثرت تأثير بليغ بالسلب على كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث أن هذا الضمان مقدم من قبل الدولة للأيتام والأرامل والمطلقات، وكل من لم يتوفر لديه دخل يعينه على سير الحياة، ومن خلال ذلك سوف نقوم بإيضاح أهم الشروط اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي، وأهم المستندات اللازمة التقديم في الضمان الاجتماعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت عن ضرورة توافر بعض الشروط بالمواطن حتى يصبح مستحق للدعم وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل الخاص به أقل من الحد المحتسب للحصول على المعاش.

أن يتوافر فيه كافة اللوائح والمعايير الخاصة بامتلاك واستخدام الثروة.

أن تتوافر فيه كافة المتطلبات المطلوبة من قبل الوزارة.

أن يكون الشخص المتقدم دائم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة في الضمان الاجتماعي

كما يجب حتى يتم إدراج المواطن ضمن قوائم المستفيدين تقديم بعض المستندات وهي: