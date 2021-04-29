بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات 1442 للتسجيل في الجامعات

بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات 1442 بدأ البحث عنها استعدادًا للعام الدراسي الجديد من أجل الالتحاق في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، عقب التخرج من الثانوية العامة، فبعد تسجيل القبول الموحد للطالبات 1442 تبدأ مرحلة فرز الطالبات وفق شروط القبول في الجامعات الحكومية والكلية التقنية، لذا نجدهن يرغبن معرفة طريقة التسجيل الموحد للطالبات عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد في السعودية.

بوابة القبول الإلكتروني الموحد

طرحت وزارة التعليم العالي بوابة القبول الإلكتروني الموحد لتكون من أهم البوابات الإلكترونية التى تساعد الطالبات في مدينة الرياض وتوفر لها التسجيل في الجامعات بمختلف التخصصات، بما يضمن توحيد إجراءات القبول للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية

طريقة التسجيل الموحد للطالبات

يهتم الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية العامة بالبحث عن طريقة التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات والتى تشمل الآتي:

تسجيل الدخول على بوابة القبول الموحد

الاطلاع شروط القبول في التخصصات المختلفة للجامعات.

النقر على تقديم جديد من الصفحة الرئيسية.

ملء البيانات المطلوبة “رقم السجل المدني، تحديد اختبارات القدرات، درجة الشهادة الثانوية، الجنس، توضيح إذا تم الفصل من جامعة أو كلية”.

إضافة اسم المستخدم.

تحديد كلمة المرور.

تأكيد كلمة المررو.

إضافة البريد الإلكتروني وتأكيده.

إَضافة رقم الجوال.

النقر على التسجيل.

إضافة البيانات الشخصة المطلوبة من الاسم والجنسية ورقم الجوال وغيرها من الأسئلة المطروحة.

الضغط على حفظ البيانات.

حدد الرغبات المطلوبة

إعلام الطالبات المرشحات لدخول المقابلة الشخصية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية اس ام اس عبر الجوال.

يتم القبول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بشكل تنافسي حسب الشروط وترتيب الرغبات.

شروط القبول في الجامعات الحكومية والكلية التقنية

وضعت بوابة القبول الإلكتروني الموحد شروط القبول في الجامعات الحكومية والكلية التقنية لتشمل التالي: