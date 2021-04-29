طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية 1442 بالخطوات الموضحة

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طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية التي ازدادت عمليات البحث عنه في الفترة الأخيرة من خلال المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعوديةـ فيما يتعلق بكل ما يتعلق بحساب المواطن للقيام تسجيل الدخول من أجل على منحة حساب المواطن التي تم تقديمها من قبل الحكومة السعودية، من أجل مساعدة المواطنين محدود ومعدوم الدخل بالأخص بظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العالم في الوقت الراهن بظل أزمة فيرس كورونا المستجد، وفي الوقت الحالي يبحث البعض عن حساب المواطن المستحقين من الدعم والقيام بتحديث البيانات المرغوب بها كلياً، مع القيام بإرفاق كافة المستندات التي تثبت استقلالية الشخص، وسوف نعرض لكم اليوم كل ما يتعلق تحديث بيانات المواطن.
طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية
قد أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة لشهر مايو للدفعة 42، وأصبح الآن بإمكان كافة المستحقين والمستحقات للدعم من خلال برنامج حساب المواطن، والقيام بتسجيل الدخول عبر الحساب الخاص والتعرف على حالة الأهلية بمؤهل أو من غير مؤهل، قبل أن يتم الإعلان عن موعد صرف الدفعة 42 لشهر مايو القادم، بعج أن تمكن من صرف دفعة شهر أبريل بيوم الموافق من 11 من الشهر الجاري على أن يتم إيداع 1.9 مليار ريال سعودي، وهم الآن في حالة ترقب للحصول على الدفعة الجديدة لشهر مايو الحالي.
خطوات التسجيل بحساب المواطن
- يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
- من ثم يتم الضغط على الخانة الخاصة فيما يتعلق بالطلب التي تتواجد بالصفحة الرئيسية.
- يتم النقر على إدارة الملفات لتحديث البيانات.
- بعد ذلك يتم القيام بحذف المرفق الذي قد تم رفضه من الحساب.
- يتم إضافة كافة البيانات المرغوب بها.
- بعد ذلك يقوم المستفيد بأرسال المستندات الجديدة الصحيحة.
- يتم النقر على حفظ.
- يتم النقر على إرسال.
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