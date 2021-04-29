نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة على تويتر ومواعيد وإشعارات بموعد لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة جديدة على تويتر تم طرحها في 16 دولة حول العالم، وتستعد المملكة العربية السعودية اعتباراً من هذا الأسبوع سوف يستفيد كل مستخدمي تويتر في معرفة الجدول الزمني لأخذ لقاح كورونا، حيث تعتبر ميزة تويتر الجديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح وهي خدمة لمنتظري أخذ لقاح كورونا، واعتبارًا من هذا الأسبوع سوف يشاهد مستخدمو تويتر Twitter إشعارات متعلقة بالخط الزمني لطرح اللقاحات في بلادهم، وسيدفع هذا الإخطار الناس إلى الحصول على معلومات حول سلامة وفعالية تلك اللقاحات من خبراء الصحة العامة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا ميزة تويتر الجديدة التي تم الإعلان عنها.

الدول المستفيدة من طرح ميزة تويتر الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أنه هناك العديد من الدول التي يستفاد منها من مختلف أنحاء دول العالم، فقد أكدت الشركة من خلال صفحتها عبر موقعها الرسمي تويتر إن الميزة يمكن الاستفادة منها من قبل 16 دولة، ونذكر من خلال هذا المقال هذه الدول هي: (السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا والهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وبحسب المواقع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي والتقني، فستكون هذه الإشعارات مُتاحة بسبع لغات منها الإنجليزية والإسبانية والعربية واليابانية والبرتغالية، وستوجه المستخدمين في تويتر إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع، وقالت تويتر في تغريدة: نظرًا لأن لقاحات كوفيد-19 أصبحت متاحة على نطاق أوسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح في بلدك.

منصات أخرى أطلقت ميزة مشابهة:

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة والتي توفرها تويتر قد سبقها بعض المنصات الأخرى في توفير هذه الميزة، حيث كانت منصة يوتيوب قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في بث إعلانات الخدمة العامة الخاصة بلقاح كوفيد-19؛ لتسليط الضوء على كل الأشياء التي يمكن أن يتطلع إليها الناس بمجرد انتهاء الوباء.

وهناك منصات أخرى تساعد منتظري لقاح كورونا ومساعدته في اخذ اللقاح ومن الجدير بالذكر حيث يقوم فيسبوك أيضًا بنشر إشعارات تتيح للناس معرفة إتاحة الدولة للتطعيمات لجميع البالغين، وهذه الاشعارات توفر لمنتظري لقاح كورونا عدم فوات اخذ الجرعة ونسيان موعد وتلقي الجرعة المنتظرة له اذا كانت الجرعة الاولى او تلقي الجرعة الثانية ، وهذه المنصات اصبحت لها من الافادة مايجعل متلقي اللقاح ان يستعين باحدى المنصات والتى توفر التبليغ وارسال اشعارات بالجدول الزمني لتلقي الجرعة .