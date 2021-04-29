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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الكهرباء تحذر تجاهل رسائل سداد الفواتير عبر حسابات بنكية في المقال التالي
زادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث حول فاتورة الكهرباء، حيث كثرت الشكاوي من قبل المواطنين بعد ما تم نشره عن حيل النصب على حسابات المواطنين، فكان من الضروري على شركة الكهرباء القيام بالتأكيد على المواطنين وتحذيرهم وأكدت تحصيل الرسوم عبر نظام سداد ، وأعلنت شركة الكهرباء للمواطنين تجاهلوا رسائل سداد الفواتير عبر حسابات بنكية خوفاً من الاحتيال والنصب من قبل محترفوا الطرق الاحتيالية ، وقد وجهت شركة الكهرباء السعودية تحذير لكافة مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل خاصة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالبهم بتحويل رسوم سداد الخدمة الكهربائية إلى حسابات بنكية، وأكدت السعودية للكهرباء أن القناة الوحيدة للسداد رسوم إيصال الخدمة الكهربائية هي عبر “نظام سداد” فقط.
شركة الكهرباء تحذر من النصب والاحتيال:
انتشر فيديو بين المواطنين محتواه مقطع فيديو لمواطن سعودي تعرض لمحاولة احتيال لسداد رسوم الخدمة، وقد أوضحت الشركة أن عملية الاحتيال والنصب تضمنت تزوير فواتير عديدة باسم الشركة، وقد كانت عملية النصب بدأت من خلال طلب تحويل مالي لحساب شخصي، وشددت شركة الكهرباء على أن تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمان التعاملات المالية معها للمشتركين في جميع مناطق المملكة، هي من أولوياتها.
التواصل مع الشركة فورًا في حالة تعرضهم لأي أنواع النصب والاحتيال :
وقامت الشركة السعودية للكهرباء بتحذير كافة مشتركيها الكرام للجوء إلى الشركة في حالة وجود أي ملاحظة لديهم أو تعرضهم لأي حالة احتيال أو مطالبات موضع شك، إلى التواصل معها على مركز الاتصال: 920001100، أو عبر حساب العناية بالمشتركين الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء العناية بالمشتركين ونصحت شركت الكهرباء المواطنين بالإسراع في تركيب العدادات الذكية لمن يرغب ومن خلال مقالنا هذا نستعرض خطوات تركيب العدادات الذكية بالتفصيل.
خطوات تركيب العدادات الذكية الجديدة:
تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال عدة مشاريع، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع تركيب العدادات الذكية وفقاً لخطة محددة ومحكمة، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر أنه تم بدء تنفيذ بعض منها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ولكنها لم تنتهي بعد، كما أضافت إنها لا تحمل المشتركين أي من التكاليف نظير تركيب هذه العدادات الجديدة الرقمية ، وأضافت إنها تمر بعدة مراحل متتالية على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي.
- المرحلة الثانية: تشمل ربط أنظمة الإتصالات.
- المرحلة الثالثة والأخيرة: يتم فيها ربط أنظمة الفترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.
مميزات التعامل مع العدادات الرقمية الذكية:
- تساهم في تحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمملكة العربية السعودية بحيث تتم بشكل آلي منظم دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة.
- يمكن مراقبة الاستهلاك في لحظة من خلال تطبيقات الأجهزة الإلكترونية .
- من خلالها يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن استهلاك الكهرباء وبإمكان المشترك التحكم في إستهلاكه شهرياً.
- يمكن أيضاً إعادة الخدمة عن بعد خلال فترة قصيرة باختلاف العدادات القديمة تستغرق وقت أطول في الإعادة الذاتية.
- تدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم تفعيلها وتقنية القراءة السريعة للبيانات.
- كما تدعم خدمة (حسابي) وهي تمكنك من تحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد من الكهرباء سواء كان مالك أو تاجر.
- هذا النوع من العدادات تمتلك قدرة عالية على تحمل درجات الحرارة العالية +75 /-10 ، ولا تتأثر بأي من الرطوبة أو الأمطار أو الغبار.
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