شركة الكهرباء تحذر تجاهل رسائل سداد الفواتير عبر حسابات بنكية

زادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث حول فاتورة الكهرباء، حيث كثرت الشكاوي من قبل المواطنين بعد ما تم نشره عن حيل النصب على حسابات المواطنين، فكان من الضروري على شركة الكهرباء القيام بالتأكيد على المواطنين وتحذيرهم وأكدت تحصيل الرسوم عبر نظام سداد ، وأعلنت شركة الكهرباء للمواطنين تجاهلوا رسائل سداد الفواتير عبر حسابات بنكية خوفاً من الاحتيال والنصب من قبل محترفوا الطرق الاحتيالية ، وقد وجهت شركة الكهرباء السعودية تحذير لكافة مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل خاصة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالبهم بتحويل رسوم سداد الخدمة الكهربائية إلى حسابات بنكية، وأكدت السعودية للكهرباء أن القناة الوحيدة للسداد رسوم إيصال الخدمة الكهربائية هي عبر “نظام سداد” فقط.

شركة الكهرباء تحذر من النصب والاحتيال:

انتشر فيديو بين المواطنين محتواه مقطع فيديو لمواطن سعودي تعرض لمحاولة احتيال لسداد رسوم الخدمة، وقد أوضحت الشركة أن عملية الاحتيال والنصب تضمنت تزوير فواتير عديدة باسم الشركة، وقد كانت عملية النصب بدأت من خلال طلب تحويل مالي لحساب شخصي، وشددت شركة الكهرباء على أن تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمان التعاملات المالية معها للمشتركين في جميع مناطق المملكة، هي من أولوياتها.