نعرض لحضراتكم اليوم موضوع عن التمويل الشخصي للمتقاعدين والمتدربين من بنك الرياض ، وبنك الرياض هو أحد أعرق البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يشارك في خطة التمويل الشاملة التي ترعاها حكومة المملكة عن طريق تقديم حزمة من القروض التمويلية المختلفة لإتاحة قدر مناسب من السيولة المالية لأبناء المجتمع السعودي لتساعدهم علي التغلب علي مصاعب الحياة وتدعم طموحات الاستثمار والمشاريع لديهم ، وتقدم لهم بذلك طريقة سهله لتحقيق طموحات وخطط المستقبل لديهم ، وبنك الرياض يقدم تمويل المتقاعدين وفق نظامي المرابحة و التورق وذلك بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم شروط تمويل المتقاعدين ، وبرنامج تمويل المتدربين في القطاعات العسكرية ، وبرنامج وحد التزاماتك بشروطه ومميزاته ، وخطط تمويل المتقاعدين من بنك الرياض مقدمة مع هامش ربحي تنافسي مقارنة بما تقدمه البنوك الأخري من تمويلات للمتقاعدين مثل قروض تمويل المتقاعدين من البنك الأول.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين والمتدربين من بنك الرياض

يشترط ألا يزيد عمر العميل عند سداد آخر قسط عن 70 عاما.

يشترط ألا يقل صافي الراتب المثبت للعميل عن 2,000 ريال.

يشترط تحويل الراتب التقاعدي للعميل لبنك الرياض.

يشترط إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

شروط برنامج تمويل المتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبرى من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي للمتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبري بشروط وهي :

مدة التمويل من الممكن أن تصل إلى سنتين.

يشترط ألا يزيد مبلغ التمويل عن 50,000 ريال كحد أقصى.

يشترط تقديم العميل إثبات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كمتدرب.

ألا يقل صافي الراتب المثبت للعميل عن 2,000 ريال.

شروط ومميزات برنامج وحد التزاماتك المالية بقسط واحد من بنك الرياض

يمكنكم عن طريق بنك الرياض دمج كافة الالتزامات المالية لكم لدي كافة البنوك الأخري والشركات التمويلية أي كان نوع التمويلات في قسط واحد عن طريق بنك الرياض لتسهيل المعاملات المالية للعميل وتخفيف ضغط الأقساط لديه ، ويقدم بنك الرياض حلول ميسرة لذلك ببعض الشروط والمميزات كالآتي :

يقدم البنك إمكانية سداد حتى 3 التزامات قائمة لدى جهات أخرى (غير بنك الرياض).

يقدم البنك تمويل شخصي يصل إلى 60 شهراً.

يشترط تحويل الراتب لبنك الرياض.

أن يكون الحد الأدنى لصافي راتب العميل وذلك حسب القطاع الذي يعمل به.

أن لا تتجاوز قيمة التمويل الحد الأعلى وهو 3 مليون ريال.

يجب أن يكون صافي مبلغ التمويل المستحق للعميل 5,000 ريال فأعلى بعد سداد المديونية.

هذا النوم من التمويل متاح للعملاء السعوديين فقط.

المميزات:

يقدم التمويل هامش ربح منافس. يقدم البنك أقصي سرعة في التنفيذ. يقدم البنك خدمات استشارات مجانية لتخطيط مالي أفضل يضمن مستقبلك. المنتج التمويلي متوافق مع الضوابط الشرعية الإسلامية.

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