كيفيه فتح حساب الأسرة مصرف الإنماء والحصول علي مميزات فريده من نوعها

حساب الأسرة مصرف الإنماء مصرف الإنماء من اهم الخدمات التي اعلن عنها مصرف الإنماء علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن الحصول عليها الكترونيا بكل سهوله داخل المملكة، كما اعلن المصرف أيضا كيفيه فتح حساب جاري الكترونيا و عروض التمويل العقاري والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله، كما سوف نقوم بشرح خدمه فتح الحساب الخاص للأسرة بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

فتح حساب للأسرة

اعلن مصرف الإنماء عن مدي الحرص والاهتمام بالعائلة حيث يمكنك الآن فتح حساب فرعي لاحد أفراد الأسرة بسهوله سواء كان حساب جاري أو ادخار بدون رسوم إدارية تابعه لأداره حسابك ومخصص للاستخدام العائلي الشخصي وأشار المصرف إلي أن الخدمة تزيد من تعزيز مدخرات أفراد أسرتك وتثقيفهم بجميع التعاملات المصرفية مع منحك لتلك الخدمات عبر الأنترنت دون الذهاب إلي الفروع.

مميزات فتح الحساب

اعلن المصرف عن المميزات الفريدة والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

تمكنك الخدمة من فتح حساب فرعي لأي احد من أفراد الأسرة.

الخدمة بدون رسوم وبدون الحاجة للذهاب إلي الفرع.

تأسيسات فوريه للحسابات المصرفية لاحد أفراد الأسرة ودارتها.

إمكانية الحصول علي بطاقه الإنماء مدي لاحد أفراد الأسرة ويمكن تحديد مبالغ السحب والشراء من عليها.

الخدمة توفر الصلاحية في دخول احد أفراد الأسرة إلي الحساب.

كشف حسابات بالعمليات التي تم عملها.

سهوله التتبع للحسابات الفرعية.

رسائل نصيه عند عمل أي عمليه مصرفيه.

خدمه ادخار الأبناء

كما اعلن المصرف عن كيفيه ادخار الأبناء وذلك عن طريق الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص مصرف الإنماء.

اختيار حساب الأسرة من القائمة الرئيسية.

الضغط علي إعدادات عضو اسره جديد.

الموافقة علي الشروط والأحكام.

إدخال الهوية الوطنية لعضو الأسرة وبعدها الضغط علي تنفيذ ومتابعه.

اختيار نوع الحساب وتسميته باسمه وخاصيه دخول العضو المضاف.

ضبط إعدادات التحويلات والمدفوعات لحساب العضو المضاف.

وبعدها يتم تحميل ملخص الاشتراك بالخدمة بنجاح.

وبعد ذلك يمكنك الدخول علي خدمه ادخار الأبناء وتحديد نوع ومبلغ الحافز.

وبهذا يتم أضافه الأبناء بنجاح الكترونيا عبر الموقع الخاص بمصرف الإنماء.