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عمر شويل - جدة منصة احسان للدعم الخيري وخطوات التبرع لحالات فرجت 1442هـ ، قامت الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي سدايا بحضور عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والقادة في المملكة العربية السعودية فى العشرين من شهر مارس 2021م، بتدشين منصة احسان وفقًا لرؤية المملكة 2030 بالاهتمام بالعمل الخيري من قِبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تُعيق المتبرعين داخل المملكة العربية في حالة إجراء التحويلات البنكية للجهات غير الربحية بالمملكة.

تعمل منصة احسان على بناء مجتمع حيوي و متعاون، يخدم أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية، وتتعدد مجالات التبرع لمنصة احسان سواء في مجال التعليم أو الصحة أو البيئة أو التقنية والاقتصاد.

تتيح منصة احسان مجالات عدة هدفها تعظيم أثر المشاريع التنموية والخدمات الخيرية من خلال تقديم حلول متقدمة تخدم المُستفيدين من الدعم الخيري، وتساعد الشركات والجهات المعنية غير الربحية من الوصول إلى التقارير والاحصائيات والمعلومات اللازمة لمعرفة مدى مصداقية المحتاجين والفقراء على مستوى المناطق.

منصة احسان للدعم الخيري وخطوات التبرع لحالات فرجت 1442هـ

ساهمت مبادرة فرجت في فك كرب المسجونين بسبب قضايا مالية لم يستطيعوا تسديدها، مما ساعد ذلك في لم شمل الأسر السعودية خلال شهر رمضان الكريم، حيث وفرت هذه المبادرة لفاعلي الخير عدة وسائل يُمكنهم من خلالها الاستعلام عن فواتير خدمة فُرجت للتحقق من قضايا المحكومين بقضايا مالية غير جنائية، و من ضمن هذه الوسائل بوابة أبشر الالكترونية، و بوابة ناجز، ومنصة احسان للأعمال الخيرية.

خطوات التبرع لحالات فرجت 1442هـ

يُمكنك التبرع لحالات فرجت عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة، وهى كالتالي:

الدخول على منصة احسان الالكترونية.

الالكترونية. اختار فرجت من قائمة ( فرص التبرع ).

اختار الحالة أو رقم الفاتورة.

التبرع عبر طرق دفع آمنة وسريعة.

حيث بلغت قيمة تسديد الديون للمسجونين الغارمين في السجون السعودية في بداية شهر رمضان المبارك 1442هـ حوالي 315 مليون ريال سعودي،

ضوابط التسجيل في فُرجت للمسجونين 1442هـ

تم تحديد عدة شروط للتسجيل في فرجت للمسجونين الغارمين في السجون السعودية، من هذه الشروط ما يلي: