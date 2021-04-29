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عمر شويل - جدة رابط القبول الالكتروني الموحد في جامعة الرياض وشروط التقديم 1442هـ ، حددت اللجنة الإشرافية الخاصة بالقبول الالكتروني الموحد بالطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض، موعد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية السعودية وذلك في الجامعات الحكومية السعودية الآتية:

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة المجمعة.

جامعة شقراء.

الكليات التقنية بجامعة الرياض.

تُعد بوابة القبول الالكتروني الموحد الخاص بالقبول في الجامعات السعودية، واحدة من أهم الخدمات التي أتاحتها وزارة التعليم العالي، لمساعدتها للطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة بالتسجيل في الجامعات السعودية بمختلف التخصصات.

رابط القبول الالكتروني الموحد في جامعة الرياض وشروط التقديم 1442هـ

تم الإعلان عن موعد القبول الالكتروني الموحد بالطلاب والطالبات في جامعات الرياض والكليات التقنية، وحددت اللجنة موعد بدء التقديم الخاص بالطلاب والطالبات في الجامعات على النحو التالي:

بالنسبة للطلاب يبدأ التقديم من يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ الموافق 4 / 7 / 2021م، ويستمر حتى يوم السبت 30 /11 / 1442هـ الموافق 10 / 7 / 2021م.

بالنسبة للطالبات يبدأ التقديم من يوم الاثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021م، ويستمر حتى يوم الأحد 1 / 12 / 1442هـ الموافق 11 / 7 / 2021م.

الشروط الخاصة بالقبول بالجامعات الحكومية والكلية التقنية

حددت وزارة التعليم العالي عدة شروط للقبول في بوابة القبول الالكتروني الموحد ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها من داخل المملكة وخارجها.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات.

أن يكون الطالب لائق طبيًّا.

اجتياز الاختبار التحصيلي.

عدم مُضى مدة خمس سنوات عن شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها.

تمنع الأنظمة قبول أى طالب سبق له الحصول على البكالوريوس أو الدبلوم.

عدم قبول أى طالبٍ كان مفصولاً لأسباب أدبية من إحدى الجامعات الحكومية أو التقنية بالمملكة.

أهداف القبول الالكتروني الموحد 1442هـ

الاستفادة من المقاعد المُتاحة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض.

معرفة الطالب البدائل المناسبة عند التقديم، وإمكانية تقديمه في أكثر من جامعة في نفس الوقت.

ضمان فرص عادلة و متساوية بين الجميع وفق معايير القبول المُعتمدة بالجامعات السعودية.

زيادة عدد المقبولين في الجامعات الحكومية، عن طريق عدم تكرار قبول الطالب في أكثر من جهة.

الحد من إهدار المقاعد بسبب انسحاب بعض الطلاب والطالبات بعد التقديم.

توفير الوقت والجهد المبذول من الطلاب وأولياء أمورهم عند الحضور لمقر الجامعات.

عدم تكرار إدخال البيانات في الجامعات السعودية أو الكليات التقنية.

رابط القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعة الرياض

بوابة القبول الموحد الخاص بالطلاب للتقديم في جامعة الرياض www.rbu-admit.edu.sa

بوابة القبول الالكتروني الموحد الخاص بالطالبات للتقديم في جامعة الرياض www.rgu-admit.edu.sa

ولابد عند التسجيل من قراءة الدليل الإرشادي واتباع التعليمات بدقة متناهية، حتى لا تضيع عليك فرصة التسجيل.

معايير لابد من توافرها عند التقديم

بعد انتهاء اختبار القبول بالجامعات السعودية الخاصة بجامعات الرياض والكليات التقنية، لابد للطالب من اتباع اجراءات التقديم.

خطوات القبول

أداء اختبارات القبول المطلوبة. الاطلاع على إجراءات القبول والتخصصات على بوابة القبول الالكتروني. تعبئة طلب الالتحاق وإدخال الرغبات. متابعة الموقع لمعرفة نتيجة التقديم.

فالهدف الأساسي لبوابة القبول الالكتروني الموحد بالسعودية هو تسهيل الإجراءات على الطلاب والطالبات وتحقيق العدالة وتزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات اللازمة لإكمال عملية القبول بيسر وسهولة.