إعفاء بنك التسليف من السداد وشروط الحصول على القرض للمرة الثانية

بنك التسليف أحد أهم وأكبر البنوك فى السعودية، كما أنه يعد من أفضل البنوك التي تقدم القروض المالية للمواطنين السعوديين بهدف مساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة بعد انتشار فيروس كورونا الذي تسبب فى مشاكل أقتصادية كبرى فى الفترة الأخيرة، فالكثيرين مؤخراً يتساؤلون عن شروط طلب الإعفاء من سداد قرض بنك التسليف وذلك ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال، بالضاافة لشروط طلب القرض للمرة الثانية.

طلب إعفاء سداد قرض بنك التسليف

هناك عدة خطوات يجب اتباعها كاملاً للوصول إلى إعفاء سداد قرض بنك التسليف، تلك التي تتمثل في:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية. الدخول على الحساب الشخصي للعميل فى البنك. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي. ملئ نموذج الإعفاء من بنك التسليف. تسجيل البيانات المطلوبة أمامك للحصول على الإعفاء.

الأورق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالعميل.

رقم العقد الخاص بالعميل مع البنك.

رقم الحفيظة.

مصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

تحديد نوع العميل سواء كان “رجل أو امرأة”.

تسجيل اسم العميل رباعي.

تسجيل رقم هاتف العميل.

مكان الإقامة.

شروط الحصول على قرض للمرة الأولي من بنك التسليف

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يزيد عن 70 عام. ألا يمتلك العميل أي مشروع للتمويل. أن يكون الدخل الشهري للعميل المقترض أقل من 2000 ريال سعودي. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للجهة الرسمية فى البنك. توفر ضامن أو كفيل من أصول سعودية للموافقة على القرض.

شروط الحصول على قرض للمرة الثانية من بنك التسليف

يتم منح قرض للمرة الثانية من بنك التسليف فى حالتين وهم: قرض الزواج وقروض الأسرة، ولكن ذلك يكون بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة البنك.

قرض الزواج: يسمح بالحصول على قرض للمرة الثانية من بنك التسليف فى حالتين فقط وهم:

وفاة الزوجة الأولي. الطلاق قبل الدخول بالزوجة الأولي.

قروض الأسرة: هناك شرطان للحصول على القرض للمرة الثانية وهم: