خطوات التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر 1442 هجريًا ، قامت منصة أبشر بتدشين تحديث جديد و متطور لخدمة فرجت وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون ووزارة العدل، وجاء هذا التحديث ليتمكّن المستخدمون من خلاله معرفة الحالات الإنسانية الأكثر إحتياجًا، وسهولة عملية البحث لتساعد المُستخدم في الوصول إلي الحالات التي يرغب في مساعدتها بشكل أسهل وأسرع، وقد أتاح خدمة فرجت وسيلة إلكترونية مباشرة يستطيع من خلالها المتبرعين الإطلاع على قضايا جميع السجناء المعسرين لمساعدتهم وسداد ديونهم والخروج من السجن فور سدادها، هذا وتُعد خدمة فرجت سبيل للكثير من السجناء الذين مكثوا في السجن لفترات طويلة بسبب ظروفهم المالية المُتعسرة إلى أن يقوموا بسداد المطالبات المالية لأصحابها.

خطوات التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر 1442 هجريًا

لقد أتاحت خدمة فرجت لمستخدمي أبشر أفراد سواء المواطنين السعوديين أو المُقيمين داخل المملكة العربية السعودية من التبرع ومساعدة السجناء لسد مديونياتهم، وذلك من خلال الإطلاع على بيانات السجناء مثل بيانات السداد والمبالغ المطالبين بها ليتم سدادها والإفراج عنهم، وفيما يلي نوضح خطوات التسجيل في خدمة فرجت من عبر منصة أبشر

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وإدخال إسم المُستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الإلكترونية وإدخال إسم المُستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول. من خلال قائمة المُستفيد يتم الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار المديرية العامة للسجون والدخول على خدمة فرجت.

يتم اختيار المنطقة/ و اسم السجين المراد سداد المتطلبات المالية الخاصة به.

تحديد قيمة الغرامة التى سيقوم المتبرع بسدادها وايضًا تحديد طريقة السداد.

بعد السداد مباشرةً وفور اكتمال وصول مبلغ السداد إلى الجهة المعنية يتم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن السجين.

مميزات خدمة فرجت عبر منصة أبشر أفراد

البحث عن الحالات المُستحقة.

التحقق من رقم الفاتورة.

استعراض تفاصيل الحالات.

عرض الموقوفين الأكثر احتياجًا.

وتأتي خدمة فرجت ضمن أكثر من 160خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستفيد، وذلك عبر منصة أبشر للأفراد، هذا وتأتي خدمة فرجت بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية و المتمثلة في وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الموارد البشرية، و الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، وصندوق النقد السعودي.