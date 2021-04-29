“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا توعويًا للوالديْن عن سلامة اللقاحات وأهميتها لحماية الأطفال

بلادي – الرياض :

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلًا توعويًا للوالديْن لتوضيح سلامة اللقاحات وأهميتها في حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على صحتهم.

وقدمت الهيئة في الدليل تعريفا للأمراض المعدية، وأنواعها المختلفة والمضاعفات التي تسببها في جسد الطفل مثل مرض الدفتيريا الذي يعد أخطر أنواع الأمراض المعوية.

كما استعرضت الهيئة معلومات هامة عن أعراض هذه الأمراض وطريقة نقلها، والأعراض الجانبية التي تحدث للطفل عند التطعيم، وما يتوجب على الوالدين فعله عند ظهور هذه الأعراض، موضحة أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول على الرابط.