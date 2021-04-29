“هدف” يودع 181 مليوناً لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط “دعم التوظيف” لشهر أبريل

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الخميس) إيداع 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر أبريل الجاري.

وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كل المنشآت بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وأوضح أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو إيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق يعد مخالفًا لاتفاقية الدعم، وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.

يذكر أن البرنامج يشمل دعم أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، وعدة مهن مستهدفة أخرى.