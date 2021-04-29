بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بطريقة متهورة على طريق عام في محافظة صامطة بمنطقة جازان.
وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة الذي قاد سيارته بطريقة متهورة يوم الثلاثاء الماضي، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
يأتي ذلك بعدما تلقت الإدارة مقطع فيديو يرصد ممارسة السائق المخالف للتفحيط في صامطة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط على طريق عام بجازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.