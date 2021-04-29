بصورة تجمعهما والقصبي.. “السدحان” يتمنى الشفاء لمخرج “طاش ما طاش”

بلادي – الرياض :

تمنى بطل المسلسل الشهير “طاش ما طاش”، الفنان عبد الله السدحان، الشفاء العاجل، لمخرج العمل عبدالخالق الغانم.

ونشر السدحان، صورة تجمعه بالغانم والفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بالقول: “الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا إلا الدعاء لزميل ورفيق درب”، معبرًا عن

ثقته الكبيرة بالمسؤولين وأصحاب القرار في التدخل لعلاجه.

وكانت صورة متداولة لمخرج طاش ما طاش قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على كرسي متحرك ويتكئ على عصا، ويبدو عليه الإعياء.

وأعلن مقربون من المخرج، وفنانون، بينهم فايز المالكي، إصابة الغانم بسرطان البروستاتا، مناشدين محبيه والوسط الفني الوقوف إلى جانبه لتجاوز المرض الذي ألمّ به.