محمد بن زايد عن لقاء ولي العهد: أفكار عميقة ورؤى حكيمة وطموح بحجم المملكة

بلادي – الرياض :
علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على الحديث التلفزيوني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.
وأكد الشيخ محمد أن هذا الحديث عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن تصريح الأمير محمد يعبر أيضًا عن قيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله، معبرًا عن تطلعه لأن تكلل هذه التطلعات بالتوفيق والنجاح.
وكان ولي العهد قد استعرض في لقائه التلفزيوني منجزات رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الخمس الاقتصادية في كافة القطاعات، وأبرز أهدافها للسنوات العشر المقبلة، كما أجاب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة.
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