خطوات تسجيل عقد الإيجار على منصة إيجار الإلكترونية و شروطه تسعى المملكة السعودية بجهد مستمر لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين بها، وفي ظل التقدم التكنولوجي وتحول الكثير من الخدمات إلى البوابات الرقمية، حيث تم إطلاق منصة إيجار لتسهيل عملية تسجيل عقود الإيجار على المستخدمين، وتكون منصة إيجار هي منصة إلكترونية تهدف إلي تنظيم العلاقات التي تربط المالك والمستأجر وذلك من خلال الوسيط العقاري الذي يقوم بالدور الأساسي في توثيق عقد الإيجار الموحد، ويعد من أهم أهداف هذه المنصة ضمان حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية وتقديم عقود إيجار موحدة معتمدة من وزار العدل و توثيق عقود الإيجار إلكترونياً لتصبح عقود موثقة، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ رؤية المملكة 2030.

خطوات تسجيل عقد الإيجار على منصة إيجار الإلكترونية

يجب تسجيل العقد من حساب الوسيط العقاري على منصة إيجار المطروحة من قبل وزارة الإسكان السعودي، لذلك على المؤجر اللجوء إلى وسيط عقاري معتمد من منصة إيجار وإبرام اتفاقية وساطة عقارية معه حتى يتمكن الوسيط من إجراء العقود الإيجارية، حتى يتمكن الوسيط من تسجيل العقد بشكل صحيح عليه اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم الوسيط بتسجيل الدخول على منصة إيجار. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. علي الوسيط اختيار أيقونة عقد الإيجار. ثم أنقرعلي أيقونة تسجيل عقد الإيجار. يقوم الوسيط بإدخال البيانات المطلوبة لكل من المستأجر والمؤجر والعقار. يسجل الوسيط قيمة الإيجار السنوي وقيمة خدمات المياه والغاز والكهرباء. يدخل الوسيط بيانات العقد بما في ذلك طريقة الدفع ودورة السداد. قم بالتحقق من جميع البيانات المدخلة قبل النقر على زر إرسال العقد للتوثيق.

شروط تسجيل عقد الإيجار على منصة إيجار الإلكترونية

هناك شرطان يجب توافرهما حتى يتمكن أطراف العملية الإيجارية من توثيق عقد الإيجار، وهما كالأتي:

يشترط أن يكون المستأجر سعودي الجنسية أوحامل للإقامة السعودية. يجب أن يكون المؤجر مستثمراً في المجال العقاري أو صاحب العقار أو أحد موكليهم.

ما هو الوسيط العقاري

يعد الوسيط العقاري طرف مهم في العملية الإيجارية، وجزء أساسي في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، وعلى هذا الأساس تقدم له الشبكة دورة تدريبية إلكترونية لتأهيل الوسطاء العقاريين وتمكينهم من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والاستفادة من مميزاتها، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة والكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستثمار في القطاع.