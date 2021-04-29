شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 1055 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 416307 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 399509 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6946 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :